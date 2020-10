Fabrizio Corona furioso: “Nina Moric è una psicopatica”. E Barbara d’Urso chiude il collegamento

(Le dure dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla sua ex moglie Nina Moric a Live non è la d'Urso)

Fabrizio Corona è stato ospite di Barbara d’Urso nella puntata di ‘Live – Non è la d'Urso’ in onda domenica 18 ottobre 2020. In collegamento dalla sua abitazione presso cui è in isolamento dopo aver contratto il coronavirus, l’ex re dei paparazzi ha replicato con rabbia alle accuse mosse contro di lui dalla ex moglie Nina Moric, rea di aver registrato e pubblicato sui social una loro telefonata per farlo apparire come un uomo violento. La versione di Corona resa in diretta tv è stata diametralmente opposta a quella della modella, descritta come una madre non in grado di prendersi cura del figlio Carlos. Verso di lei l’imprenditore ha rivolto parole molto dure fino a quando Barbara d’Urso ha preferito interrompere il dialogo con lui.

Fabrizio Corona contro Nina Moric durante ‘Live – Non è la d’Urso’

“Alla luce di ciò che ha fatto quella psicopatica da manicomio di quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare una parte della storia” ha dichiarato Fabrizio Corona commentando l’audio delle presunte minacce che lui le avrebbe rivolto nella tristemente nota telefonata: “Minaccio di ucciderla? È uno sfogo in un messaggio vocale a distanza. È stato un momento in cui ero fuori di me per quello che ha fatto a mio figlio”.

Fabrizio Corona ha poi raccontato di una vacanza a Zanzibar durante la quale il figlio Carlos, che si trovava lì con la madre e l’allora fidanzato Luigi Mario Favoloso, venne ricoverato in ospedale. Dopo quell’episodio Corona ha affermato di essersi prodigato con tutto se stesso per far rimettere in salute il figlio: “Ci sono fior di persone che sono con me da quattro, cinque mesi e che hanno visto Carlos nel mese di giugno e non credevano ai loro occhi. Nina, in quel periodo, era presa da Favoloso”, ha aggiunto.

Barbara d’Urso interrompe il collegamento con Fabrizio Corona

Dopo il lungo sfogo di Fabrizio Corona così pieno di pesanti dichiarazioni, Barbara d’Urso ha preferito interrompere il collegamento con lui: “Hai detto delle cose che non ci aspettavamo, dobbiamo chiudere il collegamento, mi dispiace”, ha affermato la conduttrice scusandosi con lui e con gli ospiti in studio.