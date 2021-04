Aggressione Brumotti, anche Fabrizio Moro contro il biker: "Nelle borgate bisogna saper camminare"

Non smette di far parlare l'aggressione a Vittorio Brumotti avvenuta nel quartiere Quarticciolo di Roma. A pronunciarsi sulla vicenda, dopo Chef Rubio, adesso è anche Fabrizio Moro, che conosce molto bene la periferia dal momento che è originario del quartiere romano di San Basilio.

Se Rubio ha condannato apertamente la modalità in cui Brumotti porta avanti le sue inchieste ("te ne hanno date poche", ha dichiarato, ndr), Moro si limita ad invitare ad usare precauzione prima di formulare qualsiasi giudizio. "Sarà che io in borgata ci sono nato e tanti atteggiamenti, sguardi, parole, reazioni le so comprendere prima di chi non ci ha mai messo piede, mi viene naturale portare rispetto a tutti - scrive su Instagram - Io conosco la mia di storia e vi dico che, mentre Brumotti è stato gonfiato, a noi ogni pomeriggio i ragazzi delle case popolari portavano caffè e torte fatte in casa".

Già perché il cantante sta girando il suo primo film da regista, intitolato Ghiaccio, proprio al Quarticciolo. Ed ha avuto modo di confrontarsi vis a vis con gli abitanti del quartiere. "Quindi - prosegue sempre via social - oggi ringrazio tutti i ragazzi della borgata Quarticciolo, per la gentilezza, la collaborazione, la pazienza che ci hanno trasmesso durante il nostro periodo di permanenza in quello spazio, con le telecamere sempre accese. Nelle borgate, oltre al disagio, c’è anche tanta bellezza ma per vederla bisogna saperci camminare".

L'aggressione di Vittorio Brumotti risale alla scorsa settimana ed è avvenuta durante un servizio sullo spaccio di droga organizzato dal biker. Accolto dai fischi di molti abitanti, l'inviato di Striscia la Notizia è stato costretto a chiudersi nel furgone con la sua troupe in attesa dell'intervento dei Carabinieri, mentre i facinorosi continuavano a prendere a calci e pugni il mezzo.