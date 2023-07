Facci dopo il programma cancellato in Rai: "Se mi chiamassero tornerei"

Filippo Facci rompe il silenzio dopo il benservito della Rai, che ha cancellato la sua striscia quotidiana di cinque minuti - "I facci vostri" - inizialmente annunciata per settembre. Una decisione arrivata quasi inevitabilmente dopo la polemica sollevata dall'articolo scritto dal giornalista sulla vicenda di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato indagato per violenza sessuale.

Facci ne parla commentando il caso Saviano, che ha avuto la sua stessa sorte in Rai, si è visto cancellare il programma "Insider, faccia a faccia con il crimine", quattro puntate già registrate e previste a novembre su Rai 3. "Il fatto che abbiano eliminato la mia voce non mi fa essere contento per l'eliminazione di un'altra. Non siamo pari e patta, siamo due voci in meno" ha detto.

"Se mi proponessero di tornare a patto che torni anche lui? Sì, certo" ha risposto senza pensarci, aggiungendo: "Ma anche altri. Più voci ci sono meglio è".