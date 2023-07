Facci, la Rai rompe il silenzio: "Decisione in tempi brevi"

"Per il bene del servizio pubblico l'editorialista di Libero, Filippo Facci, non può condurre un programma su Rai Due", si legge in una nota congiunta di Sandro Ruotolo, della segreteria del Partito democratico, e Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. La posizione Dem è netta e unanime sul giornalista, travolto dalla polemica politica (e non solo) per una dichiarazione fatta in un articolo, dove ha definito la ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa per violenza sessuale "indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache".

La frase sessista - oltre che di cattivo gusto - ha infiammato gli animi e potrebbe costare caro a Facci. Questa mattina, intervenendo in consiglio di amministrazione sulla vicenda che riguarda il giornalista Filippo Facci, l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio ha dichiarato: "Non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali ed emozionali. Non mi faccio trascinare da nessuno, motivo per il quale comunicherò la decisione presa assumendone la piena responsabilità, e comunque in tempi brevi".

Ruotolo ha fatto sapere che "nella riunione del consiglio d'amministrazione della Rai di questa mattina Sergio si è giustificato dicendo di non decidere sul contratto di Filipo Facci perché 'non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali e emozionali'. E le esternazioni sessiste? - incalza - E la colpevolizzazione di una donna che denuncia di essere stata violentata?". Domande che in molti si pongono e a cui la Rai risponderà a breve con i fatti.