"Faking It – Bugie o verità?", da stasera in tv la seconda stagione: le anticipazioni

Al via oggi, giovedì 23 marzo 2023 dalle 21.25 su Nove, la nuova serie di episodi del programma true crime "Faking It - Bugie o verità?". Pino Rinaldi, conduttore e giornalista, con l’aiuto di alcuni esperti analizza celebri casi di cronaca analizzando i comportamenti degli assassini. Si parte con il delitto di Avetrana, tra i più dibattuti casi di cronaca italiana degli anni 2000.

Faking It – Bugie o verità?: anticipazioni seconda stagione

"Faking It - Bugie o verità?" è un programma di genere true crime condotto dal giornalista Pino Rinaldi. Oggi, 23 marzo, ha inizio il nuovo ciclo di puntate di un format che ha come obiettivo quello di raccontare celebri casi di cronaca, concentrandosi sul linguaggio e il comportamento degli assassini. La narrazione vuole entrare nella mente dei criminali, utilizzando attente analisi di intercettazioni, fotogrammi e video in un'analisi sia del comportamento fisico che di quello verbale.

Per fare tutto ciò il conduttore e giornalista Pino Rinaldi si concentra sulla cronaca del caso, lasciando a tre esperti l'analisi del materiale. A coadiuvare il padrone di casa troviamo: la profiler Margherita Carlini, criminologa forense e psicoterapeuta; il watcher Diego Ingrassia, specializzato in analisi emotivo-comportamentale; il listner Felix B. Lecce, esperto in comunicazione forense. Dalle interviste alle intercettazioni, studieranno, oltre che il linguaggio, le espressioni, la gestualità e la postura, per stabilire la veridicità delle parole degli imputati ritenuti colpevoli.



La prima puntata è dedicata ad uno dei casi di cronaca nera più dibattuti degli anni 2000: il delitto di Avetrana. I fatti risalgono al 2010 e vedono la morte della quindicenne Sarah Scazzi. Arrivato nel febbraio del 2017, il verdetto della Corte suprema di cassazione ha confermato che ad uccidere la giovane è stata la cugina Sabrina Misseri, con la complicità della madre Cosima. Tra i condannati troviamo anche Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, colpevole di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove.



Gli altri appuntamenti di "Faking It" si concentrano sul caso del femminicidio di Giulia Ballestri, avvenuto nel 2016 a Ravenna; sull’omicidio del 2015 di Pordenone dei fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanzo; sulla vicenda dell'artigiano Dino Reatti, ucciso nel 2012 in Emilia-Romagna.

Dove vedere “Faking It - Bugie o verità?” in tv e in streaming (23 marzo 2023)

La prima puntata della nuova edizione di “Faking It - Bugie o verità?” va in onda giovedì 23 marzo 2023 su Nove a partire dalle 21.25 circa. Il programma è visibile anche sul sito ufficiale del canale e, per gli abbonati al servizio, è disponibile in streaming e on demand su Discovery +.