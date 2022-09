Faking It – Bugie o verità?, le anticipazioni del 10 settembre 2022

In onda oggi 10 settembre alle 21.25, è una puntata speciale di un nuovo programma targato Nove. Il giornalista Giuseppe Rinaldi, con l’aiuto di alcuni esperti, analizza alcuni noti casi di cronaca attraverso l’analisi del comportamento e del linguaggio degli assassini. Leggiamo qualcosa in più su questo format che nella stasera si sofferma sul delitto di Santa Croce Camerina.

Faking It – Bugie o verità?: anticipazioni

Il sabato sera del canale Nove è spesso riservato a casi di cronaca che hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana degli ultimi decenni. Dopo molti speciali, documentari dediti ad illustrare episodi di omicidi, talvolta rimasti irrisolti, questa sera debutta un format che approfondisce tali casi da una prospettiva inedita. Quella che va in onda oggi, 10 settembre, è una puntata speciale, una sorta di pilota di un progetto che potrà poi evolversi o meno. Alla guida del format troviamo il giornalista Giuseppe Rinaldi, coadiuvato per l’occasione da tre esperti: Margherita Carlini, criminologa forense e psicoterapeuta; Diego Ingrassia, specializzato in analisi emotivo-comportamentale; Felix B. Lecce, esperto in comunicazione forense. Il team ricostruisce delitti celebri provando ad entrare nella mente di coloro che hanno compiuto gli omicidi: attraverso l’analisi di fotogrammi e le intercettazioni emerse si stabiliscono verità e bugie degli assassini. Un’analisi sul comportamento e sul linguaggio, sia fisico che verbale. In questa puntata speciale si parla del delitto di Santa Croce Camerina, un caso di infanticidio avvenuto nel 2014. Per la morte del piccolo Lorys Andrea Stival l’unica imputata è risultata essere sua madre, Veronica Panarello, responsabile dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere.

Dove vedere “Faking It - Bugie o verità?” in tv e in streaming (10 settembre 2022)

La puntata speciale di “Faking It - Bugie o verità?” va in onda sabato 10 settembre 2022 su Nove, a partire dalle 21.25 circa. Il programma è inoltre visibile sul sito ufficiale del canale e, per gli abbonati al servizio, in streaming e on demand su Discovery +.