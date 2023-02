“Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”, il film stasera in tv: trama e cast

Una donna bussa alla porta di un suo ex è gli sgancia una bambina nata da poco, dicendogli che è sua figlia. L’uomo, immaturo e non pronto a fare il papà, non sa bene cosa fare. Seguiranno molte sorprese. La star francese Omar Sy è il protagonista di una pellicola che mescola commedia e dramma, in onda oggi, 12 febbraio 2023, su Canale 5 a partire dalle 21.25..

“Famiglia all’improvviso”: trama e cast

Nel Sud della Francia, Samuel è un uomo donnaiolo e un po’ superficiale. Un giorno la sua sua ex fiamma Kristin gli lascia una bambina, dicendogli che è sua figlia. Samuel parte verso Londra per ritrovare la donna, ma non riesce a trovarla. Non sembra molto propenso a fare il papà, ma si fa aiutare da un certo Bernie. L’azione fa un salto in avanti di otto anni e ci mostra un Samuel – nel frattempo diventato un apprezzato stuntman - pienamente a suo agio con la bambina, di nome Gloria. Un giorno Kristin si rifà viva e reclama sua figlia. Samuel non ha però nessuna intenzione di cedere alla donna e deve inoltre fare i conti con una drammatica notizia.

"Famiglia all'improvviso" è il remake francese di un film messicano dal titolo "Instructions Not Included" di Eugenio Derbez. Diretto da Hugo Gélin, il film è una commedia che si tinge di dramma (e viceversa) e descrive non soltanto la crescita della piccola, ma anche e soprattutto quella di Samuel che, da uomo immaturo, acquisisce consapevolezza e autentici sentimenti. L'uomo è davvero il padre della piccola? Di certo i figli sono anche di chi li cresce, suggerisce la pellicola. Samuel, il protagonista, è interpretato da Omar Sy, mentre la piccola Gloria da Gloria Colston; Clémence Poésy è Kristin, Antoine Bertrand veste i panni di Bernie ed Ashley Walters interpreta Lowell.

Dove vedere “Famiglia all’improvviso” in tv e in streaming (12 febbraio 2023)

Il film “Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse” va in onda su Canale 5 oggi, 12 febbraio, a partire dalle 21.25 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.