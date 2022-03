Acasă - My Home: come vive una famiglia gitana nella periferia di Bucharest

Ripensare la normalità, sfidare i preconcetti riguardo le idee di casa, famiglia e soprattutto felicità: Acas? - My Home è il docufilm d’esordio del regista rumeno Radu Ciorniciuc. Racconta la vita di una famiglia gitana a Bucharest, mettendone in evidenza non solo difficoltà, povertà e analfabetismo, ma una visione del mondo distante dal pensiero comune e altrettanto autentica.

Acas? - My Home

Ciorniciuc segue la famiglia Enaches nella sua quotidianità. Gic? e Niculina vivono con i loro 9 figli in una baracca nel grande parco V?c?re?ti, nella zona nord-est di Bucharest, circondati da animali e impegnati in caccia, pesca e altre attività. In questa sorta di “natura urbana” la famiglia conduce una vita senza elettricità o acqua corrente, tra mille difficoltà e carenze. Ciononostante, i veri ostacoli insormontabili si presentano quando gli Enaches vengono sradicati dal loro ambiente e assegnati in un appartamento nella capitale rumena. La nuova casa in muratura, la lontananza dalla natura, il sistema educativo scolastico, i nuovi rapporti umani: tutto viene ribaltato nella vita di una famiglia che aveva trovato la felicità dove nessuno la vedeva.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 29 marzo)

Presentato nel concorso World Cinema Documentary del Sundance Film Festival e, in Italia, al 32esimo Trieste Film Festival, Acas? - My Home arriva in prima televisiva questa sera alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402).