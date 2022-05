FantaEurovision: regolamento, quando inizia, come partecipare

Il FantaEurovision 2022 è destinato a monopolizzare il periodo che va dal 10 al 14 maggio: dopo i tormentoni del FantaSanremo, il gioco più virale dell’anno è pronto a sbarcare oltre i confini nazionali. Per una settimana artisti provenienti dall’intero continente europeo sono i protagonisti non solo musicali di un evento collettivo. Scopriamo qualcosa in più su questa divertente gioco ispirato al classico FantaCalcio.

FantaEurovision 2022: come funziona, quando inizia, regolamento

Nel corso dell’ultimo Festival della canzone italiana si è tanto parlato del FantaSanremo: i cantanti hanno più volte fatto riferimento alla “Papalina”, il saluto a “Zia Mara” è diventato d’ordinanza e strani gesti si sono susseguiti sul palco sanremese. A circa tre mesi di distanza da quei tormentoni, arriva il FantaEurovision, inventato dallo stesso team responsabile del FantaSanremo. L’Eurovision Song Contest prevede semifinali (10 e 12 maggio) e finalissima (sabato 14 maggio) è viene trasmesso in prima serata su Rai 1. Come vincitrice della precedente edizione, grazie al brano Zitti e buoni dei Måneskin, l’Italia ha avuto la possibilità di organizzare la manifestazione, che ha come scenario il palco del Pala Olimpico di Torino. Sappiamo che per la nostra nazione si esibiranno Mahmood e Blanco con la canzone Brividi, vincitrice del Festival di Sanremo. Ma come si svolgerà il tanto chiacchierato FantaEurovision? Intanto, per partecipare è necessario registrarsi entro le 23:59 di lunedì 9 maggio sul sito ufficiale dell’app FantaEurovision. Ognuno dei partecipanti può usufruire di una cifra (fittizia) con cui “acquistare” 5 artisti (e fra questi scegliere un capitano) e formare la propria squadra. Ciascun concorrente gode di 100 saBaudi (questo il nome delle monete). I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al regolamento. I punti verranno accumulati grazie a frasi e gesti messi in pratica dai cantanti durante la manifestazione. Le specifiche verranno comunicate a manifestazione avviata. I partecipanti potranno iscriversi sia a leghe più contenute (tra amici, parenti e colleghi) sia a community più grandi. Sul sito ufficiale del FantaEurovision è disponibile l’intero regolamento.

Quando e dove vedere in tv e in streaming l’Eurovision Song Contest

L’Eurvision 2022 va in onda il 10, il 12 (semifinali) e il 14 maggio (finale) alle 21:25 su Rai 1. E in diretta streaming su RaiPlay.