Serale di Amici21, è tempo di FantaAmici: come funziona, le regole e il punteggio

Tra poco inizierà il Serale di Amici di Maria De Filippi, sono in molti i fan che stanno aspettando le puntate in diretta e in prima serata su Canale 5. Dopo il successo del FantaSanremo, che ha avvicinato al Festival anche i più restii, ecco che arriva il FantaAmici.

Al momento non sono ancora molte le informazioni, ma su Instagram il profilo ufficiale del FantaAmici ha già dato alcune dritte. Vediamo le regole.

FantaAmici, il regolamento

La data d'inizio del gioco è il 20 febbraio 2022, solo da quel giorno in poi sarà svelato il regolamento ufficiale. Il principio dovrebbe essere il medesimo del FantaSanremo, ovvero in base a ciò che faranno gli alunni presenti nella propria squadra aumenterà o meno il punteggio.

Le squadre potranno essere composte da 5 alunni e 1 professore o professoressa e il punteggio sarà influenzato anche da ciò che i prof faranno durante ogni serata.

Oltre a ciò che faranno i protagonisti di amici, anche i creatori delle squadre potranno accumulare altri punti partecipando a dei giochi organizzati dal FantaAmici: un modo in più per coinvolgere gli spettatori.

Il FantaAmici è gratuito, sarà disponibile anche un'app per Android e Apple.

Le regole del primo gioco: "Twitter star"

Sarà premiato il meme/post di Twitter che durante il serale riceverà il maggior numero di like. Per partecipare basterà usare l'hashtag #fantaamici sul proprio tweet. Per riscattare il bonus il vincitore riceverà un ticket da inserire nell'app.

Le regole del secondo gioco: "Il mondo di Amici sa"

Ogni giorno potrete rispondere ad una domanda sul mondo di amici, rispondendo correttamente riceverete punti extra. Per partecipare basterà accedere alla sezione quiz nell'app e rispondere.