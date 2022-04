Fatto in casa per voi con Benedetta Rossi: quale è il menù per una cena importante?

Quale è il menù ideale per una cena importante? Quali sono le ricette per impressionare e fare bella figura con tutti gli ospiti? Nella nuova puntata di Fatto in casa per voi Benedetta Rossi cucinerà tre portate adatte alle grandi occasioni. L’appuntamento in prima tv è oggi pomeriggio alle 14:45 in contemporanea su Real Time e Food Network.

Fatto in casa per voi: le ricette del nuovo episodio

Un primo per fare colpo a una cena importante è sicuramente il risotto, un piatto mai semplice da realizzare. Benedetta proporrà un raffinato risotto al mascarpone, cremosissimo e da servire con un tocco finale di prezzemolo. Seguirà un vitello agli agrumi, un secondo piatto “speciale”, gustoso e aromatico, che sfrutta limone e arancia per impreziosire la carne con un profumo e un sapore agrodolce irresistibile. A chiudere, naturalmente, un dolce: Benedetta realizzerà una versione particolare della pavlova, un’elegante torta di meringa con panna montata e frutta fresca tipica dell’Oceania, preparando varie e accattivanti “mini-pavlove”.

Dove vederlo oggi in tv (sabato 2 aprile)

Il nuovo episodio di Fatto in casa per voi va in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), su Food Network (canale 33) e in live streaming sui siti ufficiali.