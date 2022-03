Fatto in casa per voi, Benedetta Rossi ospita l'amica cinese Wenni

Vecchie amicizie e incontri di tradizioni culinarie diverse: nella nuova puntata di Fatto in casa per voi, Benedetta Rossi ospita Wenni, amica cinese con cui darà vita a una cucina fusion unica, capace di unire alcuni dei piatti tipici italiani alle pietanze orientali. Il nuovo episodio è in onda in prima tv oggi alle 14:45 in contemporanea su Real Time e Food Network.

Fatto in casa per voi: le ricette della nuova puntata

Con l’amica cinese Wenni, Benedetta cucinerà piatti che uniscono due cucine e due amiche: si partirà col calzone al forno, specialità gastronomica dell’Italia meridionale, per poi passare al maiale in agrodolce, classico piatto della cucina cinese, molto apprezzato nei ristoranti asiatici in Italia. Infine, il trionfo della cucina fusion: chi ha detto che i ravioli cinesi non possono essere ripieni di pomodoro e mozzarella? Perché non aggiungere del coriandolo? Benedetta e Wenni daranno vita a dei veri e propri “ravioli fusion”, incontro di culture gastronomiche e simbolo della loro amicizia.

Dove vederlo oggi in tv (sabato 26 marzo)

La nuova puntata di Fatto in casa per voi va in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), su Food Network (canale 33) e in live streaming sui siti ufficiali.