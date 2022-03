Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi: le ricette per la "Festa della Donna"

A poche ore dalla Festa della Donna, Benedetta Rossi riapre la sua cucina con un nuovo episodio di Fatto in casa per voi per raccontarci la storia di alcune ricette ispirate proprio alle donne e, ovviamente, guidarci nella preparazione!

L’appuntamento è oggi in prima tv alle 14:45 in contemporanea su Real Time e Food Network.

Fatto in casa per voi: le ricette per la Festa della Donna

Norma, Margherita e Susanna; queste tre donne hanno in comune una sola cosa: essere diventate muse ispiratrici di altrettante famosissime pietanze. Benedetta Rossi ci guiderà non solo passo a passo nella realizzazione di questi piatti, ma ci racconterà anche la storia che si cela dietro ogni ricetta.

Vedremo quindi la pasta alla Norma, piatto catanese il cui nome sembra sia stato battezzato dal commediografo siciliano Nino Martoglio il quale, assaggiandolo, esclamò “Chista è na vera Norma”, paragonandolo all’eccellenza dell’omonima opera di Vincenzo Bellini.

Sarà poi la volta del petto di vitello alla Fornara, antichissimo piatto della tradizione povera laziale che si dice sia ispirato alla “Fornarina” di Raffaello, in cui viene ritratta la figlia di un panettiere di Trastevere, Margherita Luti, che all’epoca fu la donna amata dal pittore. Come ogni menù che si rispetti, l’episodio di Fatto in casa per voi si chiuderà con un dolce: la torta Susanna, il cui nome è tuttora avvolto nel mistero; Benedetta Rossi ci svelerà la vera storia del dessert parmigiano.

Dove vederlo oggi in tv (sabato 5 marzo)

La nuova puntata di Fatto in casa per voi “Girl Power”, dedicata alle donne, va in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), su Food Network (canale 33) e in live streaming sui siti ufficiali.