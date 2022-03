Fatto in casa per voi: Benedetta Rossi riscopre le ricette della cucina povera

Torniamo ai fornelli con Benedetta Rossi in una nuova puntata di Fatto in casa per voi dedicata all’arte della cucina povera, capace di realizzare incredibili ricette con ingredienti a basso costo.

L’appuntamento con la prima tv è oggi alle 14:45 in contemporanea su Real Time e Food Network.

Fatto in casa per voi: le ricette della nuova puntata

“Cucina povera” solo nel nome: le ricette di questo nuovo episodio sono infatti ricche di gusto e di valori nutrizionali, nonché gustose e assolutamente sfiziose. In compagnia di Benedetta Rossi, partiremo con l’acquacotta, piatto tipico toscano e dei butteri, i pastori a cavallo della Maremma. Broccoletti, borragine, cappucci, fagiolini, tarassaco, cicoria selvatica e qualunque sorta di verdura di stagione – proprio come facevano i pastori a seconda di cosa trovavano in giro – insieme a olio d’oliva e pane sciocco: l’acquacotta è un emblema della cucina povera. Seguiranno le pallotte cacio e ova, polpette vegetariane della tradizione contadina abruzzese fritte e ripassate nel sugo, e, come ogni menù che si rispetti, si concluderà con un dolce, preparando la torta di pane.

Dove vederlo oggi in tv (sabato 19 marzo)

La nuova puntata di Fatto in casa per voi va in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), su Food Network (canale 33) e in live streaming sui siti ufficiali.