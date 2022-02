Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi: le ricette del nuovo episodio

Benedetta Rossi ci riaccoglie nella sua cucina con un nuovo episodio di Fatto in casa per voi, in onda oggi in prima tv alle 14:45 su Real Time.

Fatto in casa per voi: le ricette della nuova puntata

Dopo l’episodio della scorsa settimana dedicato alle preparazioni allo spiedo tra spiedini caldi, freddi, di polpette, di frutta, dolci e salati, oggi Benedetta – attraverso la sua cucina – ci racconterà di più su sé stessa e sulla sua infanzia attraverso i dessert. Le nuove ricette saranno infatti all’insegna dei “dolci ricordi”, tuffi nel passato in quelli che sono stati letteralmente i dolci della sua famiglia, che ancora oggi riaffiorano attraverso profumi e sapori. Vedremo così come preparare le ciambelle ciociare, dolce tipico del mercato di Frosinone, i biscotti Zaira, con cacao, cannella e agrumi, e la Foresta bianca, torta simile alla cheesecake, rivisitazione della Foresta nera tedesca.

Chi è la conduttrice Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è una delle foodblogger più seguite d’Italia, amata soprattutto per la sua semplicità e pacatezza. Diventata famosa su YouTube con il suo canale “Fatto in casa da Benedetta”, ha scritto vari libri di cucina di successo e dal 2018 conduce il popolare cooking show Fatto in casa per voi, in onda in contemporanea su Food Network e Real Time.

Dove vederla oggi in tv (sabato 5 febbraio)

La nuova puntata di Fatto in casa per voi va in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale.