Iva Zanicchi difende Fausto Leali per le frasi pro-Mussolini: "Si è espresso male"

(Iva Zanicchi difende Fausto Leali dagli attacchi per le frasi su Mussolini pronunciate al GF Vip)

"Ha fatto delle cose per l'umanità le pensioni, le cose... È andato poi con Hitler. Hitler nella storia era un fan di Mussolini": queste le considerazioni su Benito Mussolini che Fausto Leali ha espresso nel corso di una conversazione con i compagni del Grande Fratello Vip e che sui social hanno scatenato la polemica. Il tema è stato tra quelli dibattuti nel salotto di ‘Pomeriggio Cinque’ dove Iva Zanicchi, ospite di Barbara d’Urso, ha tentato di dare un’altra visione alle contestate affermazioni dell’amico. “Devo difenderlo a spada tratta. Si è espresso male. Lui voleva dire che il signor Benito Mussolini prima delle leggi razziali che sono state una vergogna (…), pure essendo un dittatore non possiamo disconoscere quello che ha fatto, o lo vogliamo nascondere?”, ha chiesto provocatoriamente la cantante.

Di tutt’altro avviso Vladimir Luxuria che, in collegamento con lo studio, ha replicato: "“Vero che la stazione di Milano è in stile fascista, ma da quella stazione partivano i treni che portavano gli ebrei dal campo di concentramento (…) Fausto Leali ha detto dei falsi storici che devono essere chiariti. E mi preoccupano anche i concorrenti che hanno annuito”. Ad intervenire nel dibattito anche Barbara d'Urso: “Come ti viene in mente di parlare di Hitler e Mussolini dopo 24 ore?", ha chiesto la conduttrice.

Cos’ha detto Fausto Leali su Mussolini e Hitler al GF Vip

Fausto Leali è finito nell'occhio del ciclone per alcune frasi di encomio al regime di Mussolini. “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata, prendiamo in esempio Mussolini…” il preambolo del discorso poi registrato in un video finito sui social: “Ha fatto delle cose per l'umanità, le pensioni… È andato poi con Hitler. Nella storia Hitler era un fan di Mussolini”, ha affermato durante una la conversazione finita al centro di una polemica che potrebbe essere discussa anche nella puntata del Gf Vip in onda domani.