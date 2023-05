Fazio, il post commovente subito dopo l'ultima puntata di Che tempo che fa

Cala il sipario su Che tempo che fa. Ieri l'ultima puntata dopo vent'anni e Fabio Fazio non ha nascosto la commozione, soprattutto durante il suo discorso di addio alla Rai che lo ha visto nascere e crescere come professionista: "Proprio in questi giorni, 40 anni fa, feci il primo provino con Bruno Voglino e dopo quel provino entrai in Rai facendo l'imitatore a Pronto Raffaella. La Rai è la tv pubblica, la tv di tutti, anche la mia, e quindi non posso e non possiamo non volerle bene. Il grazie più grande voglio dirlo al pubblico che in questi 40 anni è cresciuto con me, sono stati 40 anni bellissimi".

Subito dopo la puntata il conduttore ha voluto ringraziare il suo pubblico anche sui social. "Niente di più bello" ha scritto su Instagram, dove ha pubblicato il video del lungo ed emozionante applauso dello studio, prima dell'ultima sigla finale, mentre su Twitter ha condiviso l'ultimo backstage: "Grazie di cuore a tutti per questi 20 anni insieme! Ci rivediamo presto".

Fabio Fazio sarà sul Nove a partire dalla prossima stagione televisiva, insieme a Luciana Littizzetto, il suo addio alla Rai però lascia inevitabilmente un vuoto. "Grazie per questi 20 anni di bella tv che ho gradito da spettatore e come ospite in studio. È sempre stato un piacere essere con voi" ha scritto Jovanotti su Instagram, e un omaggio è arrivato anche da Giuliano Sangiorgi, anche lui spesso ospite di Fazio: "Grazie Fabio, ci hai fatto sentire migliori. Continua a farlo, ovunque sia".