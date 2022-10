"Il o la", Fazio punzecchia Giorgia Meloni in diretta (e il deputato Soumahoro mette il carico)

La circolare interna di Palazzo Chigi con cui si invitano tutti i ministeri ad utilizzare l'appellativo "il Signor presidente" per rivolgersi a Giorgia Meloni, ha fatto molto discutere e continua a suscitare interesse (ma anche sarcasmo). Una frecciatina è arrivata anche da parte di Fabio Fazio in diretta tv.

Ieri sera era ospite a Che tempo che fa il deputato Aboubakar Soumahoro, di Alleanza Verdi Sinistra, originario della Costa D'Avorio. "Per dovere istituzionale ci diamo del lei, come è giusto che sia, e non è una questione soltanto di forma. Giusto?" gli ha chiesto con retorica il conduttore. L'ex sindacalista ha spiegato: "Tanti anni fa, nelle colonie, i colonizzatori chiamavano i colonizzati dandogli del tu. Il lei, ritenuto onorabile, era riservaato solo ai bianchi. Quindi utilizzare questo termine oggi è un richiamo a tutto questo, ma anche un modo per non consentire più di osservare le persone guardandole dall'alto verso il basso perché sono donne, neri, persone della comunità lgbtq, ritenute inferiori". Un assist perfetto per lanciare il contributo video previsto subito dopo e forse, per Fazio, per scoccare una frecciatina ben mirata al nuovo Presidente del Consiglio: "La scambio in Parlamento tra lei e il o la presidente Meloni, che si è scusata, ha fatto molto parlare. Vediamolo un secondo".

Il conduttore ha voluto sottolineare la bizzarra richiesta di Giorgia Meloni, che nel video mandato in onda si vede prima sbagliare il nome di Soumahoro e poi dargli del tu. Scusandosi poco dopo. Il neodeputato chiude mettendoci il carico e prendendosi gli applausi in studio: "La presidente può anche darmi del dottore, sono laureato".

