Fabio Fazio show: l'imitazione di Conte è perfetta

A far ridere, di solito, ci pensa Luciana Littizzetto, ma domenica sera a 'Che tempo che fa' anche Fabio Fazio ci ha messo del suo. Mentre si commentava l'ospitata di Conte da Lilli Gruber a 'Otto e Mezzo' - dove, lunedì sera, ha rilasciato un'intervista tra un colpo di tosse e l'altro - la comica torinese ha fatto notare come il premier, che "ha un po' di sciolina in bocca, biascicava più del solito". Un assist che il conduttore ha colto al volo, mettendo a segno un'imitazione che farebbe invidia anche a Crozza.

Fabio Fazio imita Giuseppe Conte

Fabio Fazio non se lo è fatto ripetere due volte e appena la Littizzetto ha tirato in ballo il modo di parlare di Conte, il conduttore ha iniziato a imitarlo. "Ha questo modo un po' sceee..." parte il padrone di casa, con un tono di voce molto simile a quello del presidente del Consiglio, poi tra un "recoverifandss" e un "dpscm" ha sfidato chiunque a trovare la differenza. Che talento Fazio, non solo nel ruolo del conduttore.

Fabio Fazio compie 56 anni

Proprio oggi, lunedì 30 novembre, Fabio Fazio compie 56 anni. I primi auguri arrivano ovviamente da parte della sua squadra di 'Che tempo che fa', un gioiellino cucito addosso dopo anni (e diversi traslochi). Il programma, tornato in questa stagione su Rai3, continua a collezionare successi. Boom di ascolti anche ieri sera: oltre 2,8 milioni di spettatori e il 10.5% di share.