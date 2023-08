Fazio e Littizzetto, il nuovo spot di Che tempo Che Fa e la curiosa risposta di Filippa Lagerbark (video)

"Ci piace pensare in grande" si legge nella didascalia dell'ultimo post Instagram di Che tempo Che Fa che presenta il nuovo spot del programma dopo quello di due settimane fa. L'attesa per il ritorno del talk, sul canale Nove dopo anni in Rai, si alimenta nel corso dell'estate via via che la data della messa in onda si avvicina e il dettaglio dell'acquario lasciato all'azienda di Viale Mazzini "perché" - diceva il conduttore nel primo promo - "avevano l'esclusiva", torna al centro del video promozionale, commentato stavolta dall'ironica replica di Filippa Lagerback.

Nell'ultimo video si vedono Fazio e Luciana Littizzetto davanti a un enorme acquario: "Fabio sono enormi... Ma sono squali!" dice la comica mostrando perplessità davanti alla proposta di portarne uno solo in tv: "Nella scrivania sta benissimo, non si è mai visto in tv, è la prima volta". "Stai diventando megalomane..." lo rimprovera lei, mentre il conduttore sottolinea come ormai tutto si faccia in grande: "Siamo a Discovery Warner Bros" aggiunge rimarcando la novità del gruppo che trasmetterà il programma. Infine, la richiesta all'addetto dell'acquario: "Ce ne affitta uno solo la domenica?" chiede Fazio. Davanti alla perplessità dell'uomo, interviene allora Littizzetto con una battuta sul compagno: "Avete mica bisogno di una enorme trota con gli occhiali?".

A intervenire a distanza con una curiosa storia Instagram è allora Filippa Lagerback, anche lei sempre parte del cast del programma che non ha escluso nessuno degli storici protagonisti. "Vi aiuto io" si legge allora nell'ironica clip che mostra la valletta del talk pescare squali svedesi utili per la "causa acquario" a cui Fazio e Littizzetto si stanno tanto impegnando.

Di seguito la storia Instagram di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback sull'addio alla Rai: "Un'assurdità"

Tra i tantissimi che hanno commentato l'addio alla Rai di Che Tempo Che Fa c'è stata anche Filippa Lagerback che, appunto, seguirà Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Discovery. La conduttrice si è detta contenta "nell'assurdità della cosa, anche questa la prendo come un'occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana". E ancora: "Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali", ha dei suoi colleghi e amici con cui a breve tornerà a fare compagnia al pubblico televisivo sul Nove.