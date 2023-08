Fazio e Littizzetto, su Nove il promo di Che Tempo Che Fa (con frecciatina alla Rai): il video

"È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio": la didascalia con cui i profili social del canale Nove annunciano la partenza di Che Tempo Che Fa il 15 ottobre prossimo spinge l'utente alla visione del promo. Alla nuova edizione del noto talk show di Fabio Fazio, per anni trasmesso dalla Rai e adesso pronto all'era Discovery, mancano ancora due mesi circa, ma i lavori sono già in corso e l'attesa si alimenta anche alla luce delle polemiche sulla fine del rapporto lavorativo tra la squadra del programma e la tv pubblica. E il promo della trasmissione sembra proprio riferirsi alla "vecchia" era di CTCF, con una frecciatina alla Rai dove sono rimasti i pesci e il loro acquario, segno distintivo della scenografia del programma.

"Ma ti sembra?", esordisce nello spot Luciana Littizzetto parlando a Fabio Fazio intento a pescare: "Luciana è un dettaglio, mancano i pesci per l’acquario il resto è a posto", risponde lui. "Ma che fine hanno fatti i pesci che avevamo di là?" chiede quindi la comica facendo riferimento al celebre bancone-acquario. "Sono rimasti perché avevano l’esclusiva" è la risposta pungente di Fabio Fazio che poi prosegue: "Ho provato a convincerli. Gli ho parlato a lungo ma loro… muti".

La questione sui profili social Rai di Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio ha annunciato che presto aprirà i nuovi profili social di Che Tempo Che Fa "impropriamente oscurati dalla Rai". Nei giorni scorsi Viale Mazzini aveva spiegato la decisione di oscurare i profili social del programma di Fazio affermando che "l'azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di 'CTCF' in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai3", concludeva la nota di Viale Mazzini.

"Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima" aveva precisato ancora Fazio: "Fa piacere peraltro che improvvisamente tengano a 'Che Tempo Che Fa', un po' tardivamente ma per certi versi è positivo".