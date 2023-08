Fazio riapre i social di Che Tempo Che Fa: "Ma non ci sono i follower di prima". L'appello al pubblico

"Benvenuti a tutti, ben ritrovati sui nostri social di Che Tempo Che Fa. È una grande notizia e sono molto contento: finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social": così Fabio Fazio ha annunciato il ritorno dei profili social del programma in un video pubblicato proprio dai canali in questione. Il conduttore ne ha dato notizia dopo i recenti attriti che avevano visto la Rai spegnere gli account in seguito al trasloco della trasmissione sul canale Nove, gesto che lo stesso Fazio aveva definito improprio e per cui si era detto pronto a impegnarsi a ripristinare la situazione.

Adesso la vicenda pare definitivamente risolta sì, ma con un dettaglio non indifferente: il conduttore, infatti, pur assicurando di essere tornato in possesso di tutti i profili legati al programma, ha anche spiegato che gli oltre 4 milioni di follower raggiunti negli anni passati non ci sono più. Si dovrà ripartire da zero, dunque, motivo per cui ha fatto un appello ai telespettatori chiedendo loro di fare il cosiddetto "refollowing", ovvero premere nuovamente il tasto "segui" per essere aggiornati dalla pagina.

L'annuncio di Fabio Fazio

Nel video con cui ha spiegato di essere tornato in possesso degli account social, Fabio Fazio non ha nascosto il rammarico per aver perso il seguito raggiunto nel passato, quando Che Tempo Che Fa andava in onda sulla Rai. "Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il ‘refollowing’, quindi anche se ci seguivate dovete seguirci come se fosse la prima volta", ha spiegato: "Detto questo sono molto contento di riaprire il dialogo con voi. Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, né i contenuti, ciò non giova a nessuno. Vediamo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda".

La nuova stagione di Che Tempo Che Fa debutterà il 15 ottobre in prima serata su Nove, data confermata dagli spot che vedono Fazio e Littizzetto protagonisti di uno sketch che non manca di un pungente riferimento alla Rai.