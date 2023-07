FBI: Most Wanted, da stasera in tv i nuovi episodi: le anticipazioni

Su Italia 1 ritorna oggi, domenica 2 luglio 2023, a partire dalle 21.20, la serie televisiva statunitense "FBI: Most Wanted". Tre nuovi episodi della terza stagione, che vedono l'agente speciale Lacroix e i suoi uomini alle prese con delicati casi inerenti a pericolosi assassini.

FBI: Most Wanted: anticipazioni episodi 3x10, 3x11, 3x12

Tra le diverse serie televisive che Italia 1 propone con puntualità nella stagione estiva, ancora mancava all'appello la poliziesca "FBI: Most Wanted", trasmessa a partire da questa sera, 2 luglio. Ma facciamo un po' di ordine.



La programmazione era stata interrotta l'8 settembre del 2022 con due episodi - l'ottavo e il nono - della terza stagione. La messa in onda riprende adesso esattamente da quel punto, con tre nuovi episodi (dal decimo al dodicesimo). Spin-off della serie "FBI", "Most Wanted" segue una divisione dell FBI, la Most Wanted, che ha deve rintracciare (e poi arrestare) criminali particolarmente pericolosi, i più ricercati tra quelli in lista della sezione. La supervisione della squadra è dell'agente speciale Jess Lacroix (interpretato da Julian McMahon), enigmatico ma di grande esperienza.

Questo nuovo ciclo di puntate si apre con l'episodio dal titolo "L'incendiario" e vede la squadra, guidata da Lacroix, sulle tracce di un giovane che sta usando bombe al Napalm per attaccare i suoi bersagli. Le indagini portano a un'amara verità: l'uomo in passato era stato ripetutamente vittima di bullismo e, in più, la madre ha seri problemi di salute.

Nell'episodio dal titolo "Il cacciatore" Lacroix e i suoi si mettono alla ricerca del responsabile dell'omicidio di due persone, fatte fuori e decapitate, in due momenti diversi. La ricerca porta a un giovane assassino che da bambino era stato vittima si un abuso sessuale, come ha modo di confermare anche uno psichiatra. Gli omicidi del ragazzo riguardano persone denunciate per molestie sessuali, che lui vuole far soffrire e uccidere.

Nel terzo e ultimo episodio della serata, dal titolo "El Pincho", la squadra di Lecroix è alle prese con un certo El Pincho. Si tratta di un potente capo di un cartello di droga colombiano. Grazie ai suoi uomini è riuscito a fuggire dal carcere e gira adessi a piede libero. Nel frattempo Kristin incontra il suo ex marito e discute con lui su difficili episodi legati al suo passato.

Dove e quando vedere FBI: Most Wanted (2 luglio 2023)

Gli episodi di "FBI: Most Wanted" vanno in onda oggi, domenica 2 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Le puntate sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, il live streaming e on demand.