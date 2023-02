Federica Panicucci si odora l'ascella in diretta: Mediaset rimuove il video

È diventato virale nelle scorse ore un video in cui Federica Panicucci si odora le ascelle durante la diretta di Mattino 5. La conduttrice non sapeva di essere in diretta, pensava che il servizio - particolare che poi ha reso ancora più imbarazzante la gaffe - sul terremoto in Turchia e i migliaia di morti fosse ancora a tutto schermo e invece no.

Il video in cui si vede proprio il volto di Panicucci avvicinarsi all'ascella in pochi minuti è diventato virale su Twitter e non solo. La conduttrice che si rende conto di essere stata vista, sorride, chiede scusa e con grande forza va avanti lasciandosi alle spalle quel momento. Sui social gli utenti non si sono risparmiati i commenti e qualcuno l'ha anche accusata di leggerezza visto il tema che il servizio stava trattando: "Vergogna. Ridere mentre va in onda il servizio sul terremoto è inaccettabile".

Tutti i programmi Mediaset, proprio come quelli Rai, sono poi visibili in streaming dal sito di Mediaset Infinity e andando a controllare proprio nella diretta di ieri è emerso che quel momento è stato eliminato. Una scelta comprensibile, ma ormai il video è presente sui social e sappiamo benissimo che non perdonano.