Federica Panicucci pronta a lasciare Mattino Cinque? L'indiscrezione

Novità professionali per Federica Panicucci? Stando a quanto si legge nell'ultimo numero del settimanale Oggi, per la conduttrice, volto popolarissimo di Canale 5, sarebbe in arrivo un importante cambiamento all'interno di Mediaset. Da anni la presentatrice 55enne conduce insieme a Francesco Vacchi il rotocalco giornalistico Mattino Cinque che apre il palinsesto dell'ammiraglia Mediaset, molto spesso vincitore in termini di share contro la concorrenza di Uno Mattina su Rai1.

La situazione, però, potrebbe cambiare: secondo alcune voci insistenti, infatti, la bionda conduttrice potrebbe lasciare il noto talk il prossimo autunno e diventare padrona di casa di un programma serale di Italia 1. "Promozione o retrocessione?" è il punto interrogativo che conclude l'indiscrezione.

La certezza, a oggi, è che prossimamente, in prima serata su Italia 1, Federica Panicucci sarà al timome della seconda edizione di Back to School, programma che farà rifare l'esame di quinta elementare a una classe d'eccezione come Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko e Walter Zenga. Se però questo passaggio da Canale 5 a Italia 1 rimanga effettivamente tale al di là del programma o sia solo un'eccezione è tutto ancora da confermare.