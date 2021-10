Federica Panicucci e Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo (VIDEO)

Tornata in onda con Mattino Cinque, Federica Panicucci è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nel fine settimana, lasciandosi andare a dolorosi ricordi legati al padre, scomparso nel 2016 all'età di 77 anni. Anche se passati 5 anni, Federica non ha mai del tutto elaborato quel lutto.

Il ricordo di papà Edoardo

“Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride”. “Non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, in neanche 3 mesi se ne è andato". Parole frenate dalle lacrime della conduttrice, seguita a ruota dalla padrona di casa Toffanin, visibilmente commossa dinanzi al racconto della collega. Un anno fa Silvia ha perso sua madre, poco prima di dover registrare una puntata del suo programma. "Anche io ogni tanto vado a sentire la voce di mia mamma”, ha confessato Toffanin, in lacrime.

La lettera dei figli

“La sua morte è stato un trauma forte e violento, che non credo passerà mai”, ha proseguito Panicucci, mentre dalla regia hanno mandato in onda un filmato del 2013 di Edoardo, papà di Federica che proprio a Verissimo si sperticava in complimenti nei confronti della figlia: “Lei è apprensiva, pignola da morire, emotiva, ha le lacrime in tasca. Sono molto fiero di lei. Le voglio molto bene e credo che anche lei me ne voglia”.

Clip che Panicucci ha chiesto di avere come ricordo. Nel corso della puntata Silvia ha poi letto una toccante lettera scritta dai figli di Federica, Sofia e Mattia, avuti dal naufragato matrimonio con Mario Fargetta: "Sei sempre pronta ad aiutarci per qualsiasi cosa. Il nostro amore per te è infinito. Ti amiamo tanto mamma, sei speciale".

