Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la storia del loro amore (oggi a Pechino Express)

La coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta è certamente tra le più attese della decima edizione di ?Pechino Express?, in onda su Sky a partire dal 9 marzo 2023. L?amore tra i due è nato a bordo vasca ed è stato coronato nel 2022 con il matrimonio. Scopriamo le tappe più significative della relazione tra i due.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la storia d?amore

La storia tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha avuto inizio nel 2013. Pur essendo ancora in piena attività agonistica, lei era già riconosciuta come la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Lui all?epoca era il preparatore atletico di suo cugino, Filippo Magnini, nuotatore e compagno della Pellegrini. Nel 2014 la campionessa decise di interrompere la collaborazione con il suo preparatore tecnico, Philippe Lucas e chiese proprio a Giunta di allenarla.

Iniziata nel 2011, la relazione tra la Pellegrini e Magnini ha avuto una prima battuta d?arresto nel 2013, ma poco dopo tutto sembrava essere tornato alla normalità. Sul finire del 2016 le crepe si sono fatte sempre più profonde, fino all?annuncio della rottura definitiva, giunto nella primavera del 2017. Magnini ha successivamente rilasciato dichiarazioni ufficiali dove sottolineava che era stata lei a lasciarlo, non più certa dell?amore che provava nei suoi riguardi. Lo stesso anno alcune riviste pubblicarono foto che immortalavano Federica Pellegrini e Matteo Giunta in compagnia: immagini non esplicite, ma emergevano, di conseguenza, le prime voci su una speciale simpatia maturata tra i due.

Nel corso dell'estate del 2018 il settimanale Gente ha pubblicato una foto della Pellegrini in compagnia, a Livigno, di Giunta e dei rispettivi genitori. La cronaca rosa aveva a quel punto pochi dubbi: Federica e Matteo erano fidanzati. Conferma arrivata definitivamente nel settembre 2019, quando Federica ha pubblicato la prima foto social con Matteo Giunta, nell'ambito dell'evento della Federazione Nuoto "Meravigliosi". Successivamente la Pellegrini dichiarerà di aver fatto lei il primo passo, ma che è stato Matteo a prendere l?iniziativa e a baciarla per primo.

Una relazione tenuta dunque a lungo nascosta e, in generale, non vissuta davanti a telecamere e fotografi. Sappiamo comunque che il 31 ottobre 2021 Matteo Giunta ha fatto la proposta di matrimonio a Federica Pellegrini. Le nozze sono state celebrate sabato 27 agosto 2022 a Venezia con la partecipazione di 160 invitati e l'organizzazione curata dal celebre wedding designer, event planner e conduttore televisivo Enzo Miccio. Poco dopo i due hanno partecipato alle registrazioni di ?Pechino Express 10? (in onda dal 9 marzo 2023 su Sky), posticipando di qualche mese la Luna di Miele, avvenuta sul finire del 2022 alle Maldive, dove hanno così trascorso anche il Capodanno del 2023.