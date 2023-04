Federica Pellegrini contro una concorrente di Pechino Express: "Ti accorcio di altri 10 cm"

Amatissima in vasca, non sempre fuori. Federica Pellegrini è finita al centro di una polemica social per una frase detta a una concorrente di Pechino Express - reality di Sky a cui ha partecipato in coppia con il marito Matteo Giunta e in onda in queste settimane - trasmessa nel promo che anticipa la prossima puntata. "Ti accorcio di altri 10 centimetri" si sente dire alla Divina nella pubblicità, ma bisognerà aspettare giovedì prossimo per scoprire a chi è rivolta la frase, anche se in molti scommettono su Barbara Preziaa, influencer delle Mediterranee.

"Sei pazza?" le ha risposto Totò Schillaci - anche lui nel cast - e non è l'unico a muovere critiche nei confronti di Federica Pellegrini. Sui social è bufera. "Odiosa all'ennesima potenza", "simpatica come la sabbia nelle mutande" si legge su Twitter, ma c'è anche chi apprezza tanta determinazione e competitività: "Non ha vinto medaglie olimpiche, Mondiali ed Europei casualmente eh. Vuole vincere, se vuoi vincere devi essere così: affamato. Mai essere sazio. La mentalità vincente è questa, se volete una gita fate una gita".

Federica Pellegrini è proprio una competitiva nata. Ci terrebbe anche a vincere una gara di paese per beneficenza — #IlS8gno (@mgpg07) April 13, 2023

Federica Pellegrini simpatica come la sabbia nelle mutande #pechinoexpress — MariMose (@mosemari28) April 13, 2023

Federica Pellegrini non ha vinto medaglie olimpiche, Mondiali ed Europei casualmente eh.

Vuole vincere, se vuoi vincere devi essere così: affamato. Mai essere sazio.

La mentalità vincente è questa, se volete una gita, fate una gita.

Miccio, Victoria stessa cose.#pechinoexpress — Danny ? (@MrAlpacaDK) April 13, 2023

La replica di Federica Pellegrini

Dopo qualche ora, però, la replica arriva anche dalla diretta interessata, che si lascia scivolare tutto addosso e taglia corto su Instagram: "Tranquilli che a stare sul ca*** perché mi piace vincere ci sono abituata... Sono una donna". Divina. Nient'altro da aggiungere.

Il post di Federica Pellegrini