Federica Sciarelli torna in onda dopo il Covid: "Scusate, il mio anno non è iniziato nel migliore dei modi"

Mercoledì 19 gennaio Federica Sciarelli è tornata a condurre Chi l'ha visto? dopo una pausa natalizia durata più del previsto. Causa dello slittamento della diretta del programma di Rai 3 che sarebbe dovuta essere trasmessa il 12 gennaio è stato il Covid che ha costretto all’isolamento la conduttrice.

"Buonasera a tutti voi, naturalmente vi devo chiedere scusa. Vi chiedo scusa per questo slittamento della puntata. Colpa mia, purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco", ha esordito la giornalista parlando al pubblico in apertura di trasmissione: "Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno. Però sono tornata. Sono cose che capitano ai vivi. Terza dose, è finita presto. E allora, senza indugi, iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Naturalmente buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi".

Federica Sciarelli a 'Chi l’ha visto?' da 18 anni

Chi l’ha visto? va in onda da oltre 32 anni e dal 2004 si identifica con la sua conduttrice Federica Sciarelli, garbata e risoluta giornalista che accompagna gli ascoltatori nella conoscenza delle delicate storie trattate puntata dopo puntata. Di recente, parlando del successo del suo programma la conduttrice ha rimandato ai mittenti le accuse di accendere eccessiva morbosità nel pubblico su vicende dolorose: "Veicola solidarietà e c’è tantissima voglia di essere solidali gli uni con gli altri" ha detto. E ancora: "Quando facciamo buoni ascolti siamo contenti perché più persone ci guardano, più possibilità abbiamo di ritrovare chi è scomparso. L’aiuto dei nostri tanti telespettatori è da sempre fondamentale".

Quanto alle voci che a scadenze più o meno regolari raccontano che Federica Sciarelli possa lasciare la conduzione di Chi l’ha visto?: "Sorrido quando scrivono che la Sciarelli è stanca: al massimo posso esserlo dopo una pedalata in salita con la bici, non certo per un programma che conduco col cuore e che non smette di darmi grandi soddisfazioni", ha commentato.