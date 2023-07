Rai, Federica Sciarelli resta dopo l'addio di tanti: "Sono di sinistra ma nessuno mi mette in discussione"

Prima Fabio Fazio, poi Lucia Annunziata, fino a Bianca Berlinguer. Un finale di stagione rovinoso per la Rai, abbandonata da alcuni dei suoi volti di punta che approderanno su altri lidi rivali. A spiegare che aria tira è Federica Sciarelli, tra i pochi cavalli di battaglia di viale Mazzini - con il suo Chi l'ha visto? - a restare, nonostante le sue idee politiche.

In un'intervista al settimanale Oggi dichiara: "A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete. Che tempo che fa, per dire - continua -, ci ha messo anni per costruire un patrimonio di ospiti di prestigio: il Papa, Obama, Madonna... E chi te li riporta più quelli?".

Lei non schioda e ammette: "Le pressioni arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare". E ancora sulla Rai: "Il problema sono tutte le tv generaliste. È cambiato il mondo, c'è un offerta pazzesca. Discutiamo dei conduttori che girano - che poi sono sempre gli stessi e mi ci metto pure io - ma qui c'è da ripensare tutto, acchiappare i giovani. Il problema è che i figli di mio figlio un giorno apriranno un armadio, dentro ci sarà una televisione impolverata e mio figlio gli dirà: 'Nonna lavorava qua dentro'".

Ancora in onda con "Chi l'ha visto?", Federica Sciarelli su quello che è ormai un programma che si è cucita addosso su misura, dice: "Per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: 'Sciarelli, non è che può restare un altro anno?'. Quando farò il 5% mi daranno un calcio". Un 5% che ad oggi è impossibile anche solo da immaginare, considerando i grandi numeri che registra il programma, ma sul passaggio all'ammiraglia frena: "Il nostro non è un programma per Rai 1: è duro, è tosto. Detto questo, è evidente che noi ci stiamo prendendo anche il loro pubblico. Ma è un problema della prima rete, non nostro".