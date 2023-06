Fedez, frecciatina a Morgan sul suo ritorno a X Factor: "Spero sia professionale"

A settembre la nuova edizione di X Factor sarà segnata da un ritorno importante al tavolo della giuria dello show Sky Original. Insieme a Fedez, Ambra e Dargen D'Amico siederà, infatti, Morgan, storico giudice del talent che riprende il suo posto a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione.

A commentare la novità con una battuta pungente all'indirizzo dell'ex Bluvertigo è stato Fedez, quest'anno alla sua settima partecipazione nel programma. Durante la presentazione delle line up del concerto ed evento LoveMi 2023, il rapper è stato raggiunto da una giornalista del Corriere della Sera che gli ha chiesto cosa pensasse del ritorno di Morgan. "Come pensi che sarà la prossima stagione? Ti preoccupa che ci sia anche Morgan che torna, che è sempre un po' turbolento?" è stata la domanda rivolta a Fedez. Pronta la risposta: "Non è questione che sia turbolento, spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così", ha affermato. Un'osservazione, la sua, che lascia immaginare come la prossima edizione di X Factor possa essere animata dalle scintille dei guidici, già in gara per portare alla vittoria i giovani talenti delle rispettive squadre.