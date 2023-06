Love Mi, Fedez beccato dalle telecamere con un dito nel naso: il video

Per il secondo anno consecutivo Fedez ha organizzato il concerto Love Mi in piazza Duomo a Milano. L'evento, a ingresso gratuito, è stato trasmesso in diretta su Italia 1 a partire dalle 19:00. Durante i programmi live è normale che ci siano dei contrattempi o dei momenti che non vanno esattamente come da programma, tra ritardi e problemi tecnici. La diretta non perdona e lo sa bene Fedez che è stato il protagonista di una gaffe molto divertente che ha suscitato non poca ilarità tra i telespettatori che si sono resi conto 'dell'incidente'.

Fedez era seduto a terra, a lato del palco, mentre si esibivano gli Articolo 31. Il rapper si stava godendo lo show canticchiando le canzoni dell'amico J-Ax, ogni tanto le telecamere lo riprendevano e una di queste riprese l'ha colto particolarmente di sorpresa. Federico, non sapendo di essere filmato, ha portato il suo indice destro all'interno della narice destra: il tutto è durato pochi secondi, ma ormai il 'danno' era fatto. Nel momento in cui si è reso conto che era in diretta ha subito tolto il dito e ha fatto una faccia tra il colpevole e lo stupito. In seguito lo vediamo ridere e poi allontanarsi per trovare rifugio nel dietro le quinte, da quel momento non è più stato inquadrato se non in occasioni ufficiali.