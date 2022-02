"Risate dove non ridevamo". Le parole di Fedez sul montaggio di Lol

Tra il serio e il faceto, Fedez ha commentato via Instagram le prime quattro puntate di Lol - Chi ride è fuori rilasciate da Amazon Prime Video. Nel dettaglio, il conduttore dello show comico ha tenuto a fare una precisazione circa il montaggio. "Ho fatto una piccola degustazione di Lol - ha esordito Fedez - Mi sono fatto una puntata al giorno, e infatti domani mi guardo l'ultima. Voglio dire una cosa, a discolpa mia e di Frank (Matano, co conduttore, ndr). Secondo me hanno messo nostre risate in cose in cui non ridevamo".

E ancora: "Cioè sembra che ridiamo a qualsiasi cosa, che uno muove un braccio e noi ridiamo. Non è andata così, magari sì ma io non ricordo". L'hashtag è un autoironico #gomblotto. A rispondere è lo stesso Frank, sempre via Instagram: "No, Fede, secondo me hanno asciugato: hai riso molto di più. Hanno tagliato qualche risata".