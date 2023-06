Tra Fedez e Morgan è già scontro: il botta e risposta che infiamma X-Factor

Le selezioni di X-Factor non sono ancora neanche iniziate che già sono iniziati gli screzi tra giudici. La novità di questa edizione è che Morgan, dopo 9 anni di assenza, tornerà al realty di Sky. Oltre a lui Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez. E proprio con quest'ultimo sono già volate frecciate non molto velate.

In occasione della presentazione del concerto in piazza Duomo, LoveMi 2023, al rapper è stato domandato quali fossero le sue sensazioni nel trovarsi di nuovo al banco dei giudici con Morgan. "Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così", queste le sue parole di Fedez che non potevano non trovare risposta.

La replica di Morgan si è fatta attendere qualche ora, ma poi è arrivata: "Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?". Si preannuncia un'edizione frizzante e colma di colpi di scena...