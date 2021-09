Fedez querelato per diffamazione da Alessandro Rinaldi

Fedez è stato querelato da Alessandro Rinaldi, consigliere della Lega del Comune di Reggio Emilia citato dal rapper sul palco del concerto del Primo Maggio. A renderlo noto ai suoi quasi 13 milioni di follower è stato lo stesso cantante attraverso dei video che hanno ripercorso la vicenda.

"Cosa fa Federico Lucia quando non prende querele dal Codacons? Le prende dai leghisti" ha esordito Fedez su Instagram riferendosi alle note controversie con l'Associazione dei Consumatori: "Oggi querelina dell’esimio consigliere leghista Alessandro Rinaldi per diffamazione per il discorso del Primo Maggio. Credo rientri nella top ten delle denunce più divertenti mai ricevute in vita mia, perché il signore, citato nel mio discorso del primo maggio perché disse "I gay vogliono uguaglianza? Si comportino come persone normali".

Fedez ha aggiunto che la motivazione della querela è di aver estrapolato fuori dal contesto la frase: "Ma la precisazione fa volare, perché il signor Rinaldi precisa che intendeva invitare gli omosessuali a non risaltare in maniera grottesca e ossessiva il loro orientamento sessuale, ma a comportarsi come tutte le persone normali […] Grande Rinaldi, spero sia buona promozione elettorale" ha affermato ancora il rapper, concludendo con un’osservazione sulla classe politica italiana.

"È imbarazzante come ci sia un'intera classe politica italiana che quando spara una str**zata abnorme e indecente, anziché chiedere scusa, persevera nel rivendicare le st****ate dette, perché tanto in questo Paese si dimentica sempre tutto. Niente, fate schifo al ca**o".