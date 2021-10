Primo maggio, la Rai ritira la querela per diffamazione contro Fedez

La Rai ha deciso di non procedere nei confronti del rapper Fedez in relazione ai fatti del Concertone del Primo Maggio e all'accusa di censura. Secondo quanto riferiscono fonti qualificate la decisione, presa dai precedenti vertici, non ha avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti. Questo spiegherebbe facilmente la scelta di Fabio Fazio di invitare il cantante a Che tempo che fa su Rai3 domenica prossima per la prima puntata del programma.

A celebrare il ritiro della querela è stato lo stesso Fedez su Instagram, attraverso alcune Instagram Stories canzonatorie in cui ricorda la sua mail di risposta inviata nei mesi scorsi alla vigilanza Rai: tre emoticon di pagliacci. Proprio domenica prossima, inoltre, il rapper tornerà sulla terza rete in occasione della prima puntata di debutto del talk di Fazio. "Il gran ritorno. Mi ero quasi dimenticato… Domenica torno su Rai3!" ha commentato il cantante milanese nei giori scorsi con un sorriso che non nascondeva, già allora, una certa soddisfazione. Si chiude così una polemica arcinota: esattamente cinque mesi fa, Fedez pronunciava un un’infuocato discorso pronunciato sul palco dell’evento del Primo Maggio, denunciando il tentativo di censura politica da parte dell'azienda e pubblicò online l’ormai famoso video della telefonata con la vicedirettrice Ilaria Capitani.