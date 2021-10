Fedez torna su Rai3 dopo il caos del Concertone del Primo Maggio: l'annuncio social

Domenica 3 ottobre su Rai3 torna Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio che, a partire dalle ore 20, riprende il suo consueto appuntamento settimanale con la nuova stagione. Tra gli ospiti attesi nella serata di esordio, uno più degli altri spicca nell’elenco già anticipato dal conduttore e adesso ribadito nei social del programma, Fedez, al centro dell’arcinota polemica con la terza rete Rai dopo il caos del Concertone del Primo Maggio.

Per il rapper si tratta della prima occasione di tornare proprio su Rai3 a cinque mesi esatti dall’infuocato discorso pronunciato sul palco dell’evento, quando denunciò il tentativo di censura politica da parte dell'azienda e pubblicò online l’ormai famoso video della telefonata con la vicedirettrice Ilaria Capitani.

“Il gran ritorno” è stato annunciato dallo stesso Fedez con una storia Instagram: “Mi ero quasi dimenticato… Domenica torno su Rai3!” dice il rapper ai suoi follower con un sorriso che non nasconde una certa soddisfazione.

I rapporti tra Fedez e Franco Di Mare

Visti i trascorsi, è facile immaginare quanto la presenza di Fedez su Rai3 possa creare dibattito. Dopo il caos scaturito lo scorso Primo Maggio, infatti, in Commissione Vigilanza Rai Franco Di Mare, direttore di Rai3, ha avuto parole molto dure contro il rapper: “Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell'autore l'esistenza di una censura che non c'è mai stata” ha spiegato Di Mare, secondo cui la Rai non avrebbe messo in atto alcun tentativo di censura nei confronti dell’intervento del rapper.

“Io mi assumo la responsabilità di ciò che ho detto e ho fatto, sapevo benissimo a cosa sarei andato incontro. Potevo starmene a casa mia, ma rifarei 100mila volte quello che ho fatto, anche perché sono un privilegiato”, aveva poi replicato Fedez, pronto a difendersi dalla querela per diffamazione.