Fedez e Rosa Chemical accusati di atti osceni in luogo pubblico: la procura ha chiesto l'archiviazione

Per i magistrati il reato non esiste: la procura di Imperia ha chiesto l'archiviazione dell'esposto presentato dall'associazione Pro Vita nei confronti di Fedez e di Rosa Chemical per il loro bacio al Teatro Ariston, durante la finale dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. L'esposto puntava il dito, evocando il reato di atti osceni in luogo pubblico, contro quell'effusione, ma anche contro l'atto di simulare un rapporto sessuale su una poltroncina del teatro.

"Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a unìondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale" si leggeva nell'esposto presentato dall'avvocato Luca Ghelfi – sulla base dell’art 529 c.p. (atti e oggetti osceni) e 527 c.p. (atti osceni in luogo pubblico) – per conto della stessa Onlus, accompagnato da una nota di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, da Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia, e dell'avvocato Valerio Cianciulli. Per l’inchiesta su Blanco, indagato per danneggiamenti dopo la scena delle rose prese a calci sul palco, la procura ha chiesto alla Rai se effettivamente ci sono stati dei danni e di quantificarli.