"Fedez, hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni?", il rapper contro Vittorio Sgarbi

La querelle che vede protagonisti Fedez, Chiara Ferragni e Matteo Renzi a proposito del Ddl Zan si arricchisce oggi di un nuovo protagonista: Vittorio Sgarbi. In occasione di un video pubblicato sul suo profilo, lo storico dell'arte si è lasciato andare ad un commento a proposito dell'ultimo attacco del rapper al leader di Italia Viva. Le esternazioni, molto commentate in rete, hanno trovato ovviamente subito controreplica da parte dell'artista milanese.

Un breve riassunto: nei giorni scorsi Ferragni aveva attaccato Renzi a proposito del Ddl Zan dicendo che "i politici fanno schifo" e che l'Italia è il paese "più transfobico d'Europa". Subito dopo, il politico aveva replicato accusando l'influencer di essere qualunquista. Parole a cui ha replicato il marito di Ferragni, ovvero Fedez: "C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia", la risposta.

Oggi l'intervento di Sgarbi, sempre via social: "Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? - ha dichiarato - Siamo sicuri che non hai mai fatto cose che hanno a che fare con la meraviglia della pipì? La pipì in fondo può essere meglio della pioggia. Vaffanc*lo Fedez". Parole riprese dal cantate su Twitter: "Leggendo i titoli di oggi pensavo seriamente di essere stato io ad aver abbassato il livello del dibattito politico italiano - ha scritto - Poi su “Ma Fedez la fa la pipì in testa alla Ferragni?” del deputato Sgarbi ho tirato un sospiro di sollievo".