La frecciata di Fedez dopo la sua imitazione a Tale e Quale: "La Rai mi vuole bene, in fondo"

Tra gli spettatori di Tale e Quale Show ieri sera c'era anche Fedez, che insieme alla moglie Chiara Ferragni e al figlio Leone ha guardato in tv la sua imitazione fatta da I Gemelli di Guidonia sulle note del tormentone estivoportato al successo da lui insieme a Achille Lauro e Orietta Berti. L'esibizione è valsa al trio la prima posizione nella classifica del programma di Rai Uno, ma non sono potuti mancare i commenti scherzosi di Fedez.

Il rapper ha pubblicato su Instagram una serie di Stories durante il programma. A un certo punto il piccolo Leone esclama: "Sembra il papà", scatenando la risposta di Fedez: "Ma non mi somiglia per niente", tra le risate della moglie Chiara. Poco dopo, sempre nelle Stories, Fedez aggiunge: "Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene. Molto in fondo. Scherzo eh". Un riferimento alla polemica tra Fedez e viale Mazzini risalente alle ormai note vicende relative al concerto del Primo Maggio.

Commentando l'esibizione del trio pubblicata su Instagram da Trash_italiano, Fedez però si è rivolto direttamente al trio: "Bravissimi". L'esibizione quindi è stata promossa, al netto delle battute e delle frecciatine.

L'imitazione del trio, composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, ha colpito un po' tutti, compreso Cristiano Malgioglio. Il giudice è andato per un momento in confusione, parlando come se stesse rivolgendo la parola alla vera a Orietta Berti, subito ripreso dal conduttore Carlo Conti, e provocando le risate dello studio.

Tale e Quale show, le imitazioni e la classifica della prima puntata

La classifica completa della prima puntata di Tale e Quale Show, con gli artisti e le esibizioni:

1. Gemelli Di Guidonia – Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro

2. Deborah Johnson – Donna Summer

3. Francesca Alotta – Emma Marrone

4. Dennis Fantina – Eros Ramazzotti

5. Stefania Orlando – Lady Gaga

6. Pierpaolo Pretelli – Ricky Martin

7. Ciro Priello – Stash dei The Kolors

8. Federica Nargi – Elettra Lamborghini

9. Simone Montedoro – Francesco De Gregori

10. Biagio Izzo – Caterina Valente

11. Alba Parietti – Loredana Bertè