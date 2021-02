I fan di Tommaso Zorzi a Fedez: “Aiutaci a mandarlo in finale al GF Vip”. Arriva la replica del rapper

La risposta del rapper arriva a chi su Twitter ha chiesto di attivarsi per fare in modo che l'influencer milanese arrivi nella fase finale del reality

Il televoto è ufficialmente aperto: sarà il pubblico a decretare chi merita la finale del GF Vip tra Tommaso, Andrea e Rosalinda, dopo i già candidati Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Il responso si avrà nella puntata del reality in onda lunedì 15 febbraio e, nel frattempo, sui social i fan dei concorrenti si mobilitano per sostenere il loro preferito che per molti ha il nome e cognome dell’influencer milanese.

A sostegno della causa, i cosiddetti ‘zorzini’ si sono attivati in massa e, a colpi di hashtag #tzvip, hanno deciso di interpellare Fedez a supporto del concorrente chiedendo un suo intervento per spingere Zorzi nella fase conclusiva del reality, richiesta a cui il rapper non ha tardato a rispondere.

Fedez risponde all’appello dei fan di Tommaso Zorzi

“Fedez aiutaci a mandare Tommaso in finale e ti giuro che ti facciamo vincere Sanremo contro il Codacons”, è stata la richiesta rivolta al rapper, in gara al prossimo Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin. Pronta la risposta del cantante: “Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! (per Sanremo sarei già contento di riuscire a non vomitare/svenire sul palco per l’ansietta, quindi va bene così”, ha replicato Fedez, ammettendo la simpatia per il concorrente che, senza dubbio, ha segnato in modo determinante questa movimentata edizione del reality.