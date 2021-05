Felicissima Sera 2 ci sarà? Cosa sappiamo della seconda stagione

Felicissima Sera 2 ci sarà? È la domanda che si pongono gli italiani dopo il successo ottenuto dal nuovo show di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. Una risposta ufficiale ancora non c'è ma sono tanti gli indizi che portano a pensare ad una conferma del varietà condotto dal duo comico foggiano.

Felicissima Sera 2 ci sarà?

Sul bis di Felicissima Sera non si sono esposti i diretti interessati, ma a parlare per loro è stato magazine Oggi. In un articolo a firma di Alberto Dandolo, penna di punta della rivista diretta da Umberto Brindani, si parla dei due comici già al lavoro per la prossima stagione, che sarebbe stata dunque già commissionata da Mediaset.

Perché si pensa al bis per Felicissima Sera

Del resto non vi sarebbe alcuna ragione di interrompere lo show. Felicissima Sera si è rivelato una boccata di ossigeno per Mediaset: in un palinsesto 'appiattito' da anni su reality show e talk show, la tramissione si è rivelata un vero e proprio esperimento (riuscito). Gli ascolti sono stati brillanti: complici anche i numerosi ospiti, esibizioni e musica live, la prima puntata ha ottenuto 4.070.000 spettatori con il 20,13%, la seconda 4.013.000 spettatori con il 21,09% mentre il terzo appuntamento 4.331.000 per uno share del 22,50%. Numeri che sono riusciti nell'intento di battere una agguerrita concorrenza come quella di Carlo Conti con Top 10, vera e propria colonna della prima serata.

Il saluto di Pio e Amedeo

Nell'ultimo post condiviso sul proprio account Instagram, Pio e Amedeo hanno ringraziato i telespettatori per la fiducia ringraziando Mediaset ed addetti ai lavori senza però sbilanciarsi sul futuro. "Si è chiuso questo periodo incredibile della nostra vita ed oggi eccoci qui dinanzi a voi per dirvi semplicemente grazie - si legge - perché cercare di trovare altri termini per spiegarvi la riconoscenza che ci sentiamo esplodere è un'impresa... un numero di spettattori impressionanti ha accompagnato Felicissima Sera, un affetto oltre ogni limite". Motivo per cui risulta strano pensare che non ci sarà una replica...