Felicissima sera: Amedeo è entrato nel Guinness World Record

Secondo appuntamento stagionale con Felicissima sera – All inclusive su Canale 5 per Pio e Amedeo che, dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata (19,5% di share), tornano con il loro irriverente e personalissimo varietà in prima serata venerdì 31 marzo 2023. Il duo comico ha dato nuovamente vita a uno show ricco di ospiti – Gerry Scotti, Fabio Cannavaro, Giovanna Civitillo, Annalisa, Irama, Nina Zilli e Antonello Venditti – e tanti, tantissimi, siparietti esilaranti tra monologhi e interviste. Proprio con il primo, con “zio Gerry”, è iniziata una sfida a sorpresa.

“Zio” Gerry Scotti a Felicissima Sera per il record di Amedeo

Accolto come veterano, vero e proprio “zio d’Italia” e soprattutto zio di casa Mediaset (per la quale lavora da oltre quarant’anni) Gerry Scotti ha conquistato tutto il pubblico in studio venendo sommerso dagli applausi; poi si è iniziato a passare in rassegna i programmi più iconici del conduttore. Conoscendo il duo comico, fin dallo storico “Chi vuole essere miliardario?” (ai tempi delle lire) Gerry è stato subito sull’attenti (dove sta la ca***ta?”) e non a caso si è passati subito all’argomento “letterine” (“Passaparola era un’agenzia matrimoniale” cit. Amedeo) e a “Caduta libera”, la cui botola porterebbe alla Martesana di Milano. Pio e Amedeo hanno però voluto dare il proprio contributo a una delle trasmissioni più recenti del conduttore: Lo show dei record. Sul palco è arrivato il giudice Lorenzo Veltri ed è partita a tutti gli effetti la competizione. La sfida? Rompere le noci con i denti, almeno 25 in un minuto per entrare di diritto nel libro dei guinness. A sorpresa, con una bocca degna delle mascelle di “Jaws” (Lo squalo di Spielberg) e i suoi denti aguzzi, Amedeo Grieco ne ha rotte trenta, vincendo l’iconica targa dei record, che si porterà gelosamente a casa dopo la vittoria. Qui potete vedere il video.

Quando sarà la prossima puntata

Il terzo e ultimo appuntamento con Pio e Amedeo e Felicissima sera – All inclusive sarà il prossimo venerdì, il 7 aprile 2023, in prima serata sempre su Canale 5 e Me, in quella che sarà la puntata conclusiva della seconda edizione dello show del duo comico. Su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming on demand tutte le puntate e le clip delle serate.