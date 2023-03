Felicissima Sera, Antonello Venditti da fumatore ad attore per il cinema

A Felicissima Sera si punta sul cinema usando come pretesto il fatto che le sigarette vengono mostrate spesso nelle pellicole, ed essendo Antonello Venditti un fumatore affermato, Pio e Amedeo hanno pensato di proporre a lui di diventare un attore per il cinema, ma non prima di aver denunciato l’ipocrisia della televisione che non permette al cantante di fumare in diretta, anche se sul grande schermo fumano tutti e nessuno dice niente. La campagna contro il fumo però non manca: “Ma non si deve fumare. Mai”, conclude Pio.

Titanic e Ghost

Così i conduttori ripropongono la scena iconica del Titanic, quella dove Rose e Jack sono sulla prua della nave, con Amedeo davanti e Venditti dietro ad abbracciarlo con una sigaretta accesa. Ma quando gli viene chiesto di dire “Ti fidi di me?” - come nell’originale - il cantante risponde: “Ma io non mi fido per niente, ma che ca**o dite?”. Dopo il siparietto, Antonello Venditti ha cantato due dei suoi più grandi successi: “Sotto il segno dei pesci” e “Alta Marea”.

Ora è la volta di Ghost: Venditti e Amedeo interpretano Molly e il suo compagno defunto nella scena dove i due modellano insieme il vaso di argilla. Una volta abbracciati, Venditti, denominato “Antomolly” per il suo ruolo, afferma: “Ma io non ho capito che stai a fare?, e Amedeo risponde: “È il cinema, è solo per farti fumare”, per poi sentirsi chiedere dal cantante: “È un atto d’amore?”. Anche qui non manca la colonna sonora perfetta per la scena: “Ricordati di me”, cantata al pianoforte. Il messaggio di fondo? “Non fumate, perché fumare fa male”, dicono i conduttori.

Una Notte prima degli esami diversa

Infine, arriva il momento delle tanto attese canzoni “Sara” e “Notte prima degli esami”, storpiata nel suo ritornello da Pio e Amedeo sul palco di Felicissima Sera: “Notti a scaldare la minestra, ma questa notte è ancora prostata”, oppure: “Ti do la pensione, ti do la casa al mare. Per fare l’amore chiederò al dottore, vaso dilatatore”.