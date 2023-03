Elisa canta a Felicissima Sera: le lacrime di Pio e Amedeo con i figli tra le braccia

"Due cialtroni che prima ti fanno spaccare dalle risate, poi ti spaccano il cuore.": così qualcuno ha definito Pio e Amedeo durante la prima puntata di Felicissima Sera, andata in onda il 24 marzo su Canale 5. Dopo sketch divertenti, battute e momenti esilatanti, è arrivato anche per loro il momento di emozionarsi. Il tema sono i figli: dopo un monologo sui bambini, la loro dipendenza dai cellulari e da internet e la totale mancanza di privacy per i neogenitori, i due comici hanno accolto sul palco i loro figli per assistere ad un'esizione incredibile di Elisa.

L'emozione di Pio e Amedeo con Elisa

Tra le voci più belle della musica italiana, Elisa si è esibita dal vivo sulle note di una delle sue canzoni più famose e certamente più emozionanti: A modo tuo. Pio e Amedeo si sono goduti la performance seduti a terra, stringendo tra le braccia i propri figli: Pio insieme alla figlia Chiara, Amedeo in compagnia di Federico e Alice. Un momento delicato e intimo, che ha fatto sciogliere il cuore dei due comici, che non sono riusciti a trattenere le lacrime. "Anche noi abbiamo un cuore", ha detto Pio al termine dell'esibizione, che ha emozionato non soltanto i padroni di casa, ma anche moltissimi spettatori sia in studio che a casa. Particolarmente apprezzata è stata la fine del monologo: dopo aver raccontato la vita da genitore con la loro solita ironia, Pio e Amedeo si sono soffermati sul momento più temuto da mamme e papà, ovvero quello in cui i figli, diventati grandi, si allontanano da loro. "Quando un giorno si allontaneranno, non ci resterà che guardarli da lontano, e noi lì svuotati, mancanti di quei pezzi enormi dell'anima che sono loro".

Se già dopo aver pronunciato queste parole i due comici faticavno a trattenere l'emozione, ascoltando Elisa cantare per loro e per i loro bambini le lacrime sono scese a fiumi. A modo tuo è infatti un messaggio d'amore nei confronti dei figli: scritta da Luciano Lugabue, che l'ha dedicata a sua figlia Linda, la canzone racconta del rapporto profondo che lega una madre ad una figlia, le difficoltà di vederla crescere e il desiderio di proteggerla a tutti i costi, anche quando la vita lo rende quasi impossibile. Un messaggio davvero forte quello lanciato da Elisa con il suo brano, che ha commosso anche il pubblico: "Io non avrei mai immaginato di commuovermi per un programma di Pio e Amedeo dove di solito si dovrebbe ridere, invece con la magia di Elisa e con la bellissima atmosfera che si è creata è successo", si lege sui social. O ancora: "Che emozione immensa. Alla faccia di chi critica, avete un cuore immenso".