Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker: “Anche oggi è in forma. Perché ride sempre? Non so. A letto non rideva”

Eros Ramazzotti ha aperto l’ultima puntata di ‘Felicissima Sera’, adattandosi alla comicità irriverente di Pio e Amedeo che con lui hanno scherzato anche sul suo passato sentimentale. Risate, battute, ma anche una bella dose di imbarazzo hanno segnato la partecipazione del cantautore nello show di Canale 5, soprattutto al ricordo della ex moglie Michelle Hunziker raffigurata nella foto di una ormai storica campagna pubblicitaria di intimo.

Felicissima Sera, Eros Ramazzotti e la battuta su Michelle Hunziker: "A letto non rideva"

“Penso che anche adesso sia in forma”, ha commentato Eros quando gli è stato chiesto di commentare l’immagine della showgirl risalente ai primi anni della sua carriera nel mondo della moda: “Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto, aveva 18 anni… Come l’ho riconosciuta? Dagli occhi”, ha aggiunto ironico. Poi la domanda più graffiante dei padroni di casa: “Tutta Italia vuole sapere questa cosa da Michelle: perché ride sempre? Che cazz c'ha da ridere?”. Pronta la replica di Eros: “Ma perché non lo chiedete a lei? A letto, vi assicuro, non rideva. Almeno lì…”. La battuta è stata particolarmente commentata dagli utenti, divisi tra quanti hanno trovato l’uscita del cantante di cattivo gusto e quanti l’hanno considerata consona allo stile del programma e priva di qualsiasi intento offensivo.

A parte l’uscita discutibile, la presenza di Eros è stata apprezzata dagli spettatori che hanno commentato la performance musicale del medley di canzoni cantate con Pio e Amedeo, tra cui ‘Un'emozione per sempre’ e ‘L'Aurora’, e accolto con entusiamso la notizia raccontata dai comici secondo cui Eros ha voluto devolvere il suo cachet della serata ai lavoratori dello spettacolo.