Felicissima Sera, Fabio Cannavaro per il sociale: "Anche gli Alfa sgrassano"

Un'altra puntata di Felicissima Sera è iniziata su Canale 5, e il secondo ospite della serata è Fabio Cannavaro, campione del mondo ai Mondiali del 2006, un evento emozionante che tornerà spesso nel corso della chiacchierata tra l'ex capitano e Pio e Amedeo per la famosa rubrica "Che Intervista che fa". Domande assurde e di una banalità sconcertante, come voluto dagli autori del resto, e Cannavaro che sta al gioco: durante l'intervista più che rispondere alle domande mangia bruschette con pomodori e mozzarella e beve limoncello (è astemio), che lo rende ben presto un po' brillo.

Che intervista che fa

Tante le tematiche toccate, perlopiù riguardanti la carriera calcistica del vip: "Come è stato vincere il trofeo ai Mondiali?" è stata la prima domanda, la più ovvia di sempre, ma il punto più alto dell'intervista è stato toccato quando Pio gli ha chiesto: "Tu quel giorno dov’eri?", con la replica di Amedeo "Come dov'era? Era in campo!". Per non parlare poi di quando gli è stato chiesto del segreto dei suoi denti, a cui Cannavaro ha risposto con un ironico: "Sono stato adesso alle Maldive". In tutto ciò l'intromissione di Amedeo, fra la preparazione di bruschette con mozzarella - "Madoooo e che è, Sabrina Salerno?”, ha detto Amedeo riferendosi al seno di quest'ultima e alla dimensione della pietanza - e il limoncello servito nei bicchierini appositi, ha dato vita a momenti alquanto imbarazzanti, ritrovandosi anche a imboccare il calciatore sul palco durante le domande a lui rivolte e a cui non ha mai avuto il tempo di rispondere.

A fine intervista Cannavaro ha raccontato che nel periodo dei Mondiali c'è stata "una discussione tra il Mister e Pippo Inzaghi, perché lui voleva giocare per forza, e sai, essendo un attaccante...”, e poi ha confessato di aver avuto un diverbio con Felipe Melo, "ma mi sono messo dietro a Chiellini a litigare”. Infine, per chiudere la chiacchierata, gli è stato chiesto: "Cosa daresti per scendere in campo al san paolo con questo Napoli?", e lui ha risposto: “Tanto, sono sempre rimasto tifoso del napoli. Chi non vorrei far parte di una sqaudra che sta vincendo il campionato?”.

Fabio Cannavaro per il sociale

Dopo l'intervista, si inizia a parlare dell'inclusività con conseguente campagna promozionale, nominata "Anche gli alfa". Definito "Uomo Alfa", Cannavaro ne è il testimonial, e tra i messagggi da lanciare, con tanto di lacrime indotte da cipolle per includere le donne sensibili e di grembiule, ce ne sono due in particolare: “Anche se non piango sul latte versato, mi commuovo davanti a un tramonto. Anche gli Alfa piangono” e “In campo colpivo sempre la palla di piatto, in casa faccio la lavata ai piatti. Anche gli Alfa sgrassano”. Cannavaro, dopo le varie pubblicità per l'inclusività e il trucco fucsia sulle unghie e sulle labbra, ha esclamato: "Se prima avevo una possibilità di trovare una squadra, adesso non mi chiamano più”.