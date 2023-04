"Non volevo farti piangere": Gerry Scotti commuove Pio, il video del fuorionda di Felicissima Sera

Risate, sketch e intervalli musicali hanno caratterizzato anche la seconda puntata di Felicissima Sera-All Inclusive. Nella prima serata di Canale 5 di venerdì 31 marzo, Pio e Amedeo hanno intrattenuto i telespettatori accompagnati da ospiti che da Gerry Scotti ad Annalisa, da Fabio Cannavaro a Irama, Nilla Zilli, Antonello Venditti, sono stati ai giochi e alle battute dei due comici, protagonisti di uno show contraddistinto dal loro stile irriverente.

Tra i momenti più curiosi della puntata rientra quello con Gerry Scotti che, dopo una piccola parentesi relativa a Lo Show dei Record che ha consegnato un posto nel Guinness dei primati ad Amedeo, si è prestato al siparietto sul suo funerale con tanto di veglia completa di fiori, lumini e donne in lacrime per lui. Sorrisi e applausi hanno scandito la messinscena a cui il conduttore si è prestato con molta ironia e lo stesso tipo di reazione del pubblico in studio ha caratterizzato un fuorionda del programma, registrato in un momento di pausa della trasmissione e poi diffuso in seguito.

Il video del fuorionda con Pio e Gerry Scotti

"Dedicato alla signora che fa le pulizie!" ha esordito Gerry Scotti intonando sul palco Knockin' On Heaven's Door dei Guns N' Roses per intrattenere il pubblico mentre le maestranze mettevano a punto il palco in un momento di pausa della puntata. Poi la riflessione: "Vedete... Sembra facile nei momenti come questi, dove tutto ti passa davanti e la gente ti batte le mani", ha osservato il conduttore parlando con Pio D'Antini al suo fianco mentre la musica proseguiva. "Pensate di essere arrivati dove più in alto non si può. Ma tu lo sai, perché lo hai provato recentemente che ci sono dei momenti in cui la vita ti fa delle brutte sorprese", ha detto allora al comico che di recente ha perso il suo papà. Evidente la commozione del comico che ha baciato con affetto Gerry: "Non ti volevo far piangere, però lo so che sei venuto qui, hai fatto il tuo lavoro anche se avevi il cuore da un altra parte. Quando succede quello vuol dire che siete pronti a bussare alle porte del paradiso", ha proseguito il conduttore riferendo il titolo della canzone. E forte per entrambi è stato l'applauso del pubblico.

Di seguito il video del fuorionda di Felicissima Sera con Pio D'Antini e Gerry Scotti