Felicissima sera inquietante: messo in scena il funerale di Gerry Scotti

È tempo della seconda puntata di Felicissima sera – All inclusive, lo show targato Pio e Amedeo e condotto dal duo comico all’insegna dell’irriverenza e della spensieratezza tra monologhi, interviste e tantissimi ospiti. Nel corso della prima serata del varietà di venerdì 31 marzo 2023 su Canale 5 Gerry Scotti, Fabio Cannavaro, Giovanna Civitillo, Annalisa, Irama, Nina Zilli e Antonello Venditti tra gli ospiti del nuovo appuntamento. Il primo a essere chiamato sul palco è stato “zio Gerry” che – dopo una piccola parentesi de Lo show dei record che ha consegnato un posto nel Guinness dei primati ad Amedeo – è stato protagonista di un inquietante sketch di dubbio gusto che ha diviso il web visto l’argomento: la morte.

Gerry Scotti morto: l’inquietante siparietto di Pio e Amedeo

Uno scenario immaginario quanto conturbante: cosa succederebbe se Gerry Scotti, uno dei più importanti conduttori Mediaset e della tv italiana, morisse da un giorno all’altro? Pio e Amedeo hanno provato a mettere in scena il funerale di Gerry, con tanto di veglia completa di fiori, salma, capezzale, lumini e quant’altro (persino le prefiche, le donne pagate per prendere parte e cantare ai cortei funebri con grida e gesti di disperazione) e il conduttore sdraiato sul letto con in mano un rosario. Non sono mancate le battute (scomodando anche Piero Chiambretti ed Enrico Papi), cert, ma il siparietto è potuto sembrare a tratti inquietante. Niente tabù, ma dubbio gusto; Pio e Amedeo hanno preferito andare contro la scaramanzia (augurare la morte per tanti è un buon presagio di lunga vita) che inseguirla, ma lo sketch è destinato a fare discutere, come hanno dimostrato i primi commenti di shock del web. Di seguito potete vedere il video:

Felicissima Sera: quando sarà la prossima puntata?

Il prossimo appuntamento in prima serata con Pio e Amedeo sarà venerdì 7 aprile 2023. Felicissima sera – All inclusive chiuderà con la terza e ultima serata la seconda stagione del programma di Canale 5. Su Mediaset Infinity sono disponibili tutte le puntate in streaming on demand al sito ufficiale o tramite app.