Felicissima Sera: Nek e Francesco Renga emozionano con un medley-sfida dei loro successi

Nek o Francesco Renga? Finti confusi i due conduttori, che chiamano sul palco di Felicissima Sera i due cantanti insieme, facendo credere però che i componenti del nuovo duo artistico dovevano apparire in diretta sì ma in tempi separati. Nek e Renga, preparati al mini sketch, stanno al gioco, arrabbiandosi l'uno con l'altro e con gli stessi Pio e Amedeo, i quali lasciano ai due artisti la possibilità di sfidarsi esibendosi in un medley unificato dei loro più grandi successi, a partire da "Lascia che io sia", brano di Nek del 2005.

Il medley, che sfida!

Sul palco emozionano, e non poco: d'altronde parliamo di due artisti la cui carriera è sfavillante e di certo il capolinea è ancora molto lontano. Atmosfera perfetta, carisma da vendere, musica che attraversa l'anima e lì resta, immobile, anche oltre il termine dell'esibizione. Nek si esibisce per primo, con la sua "Lascia che io sia", seguito a ruota da Renga il quale propone "Meravigliosa (laluna)", per poi proseguire con "Laura non c'è", forse la canzone più attesa del cantante romagnolo, e infine "Angelo", un brano di una forza devastante, nonché uno dei titoli più amati di Francesco Renga. Due voci potenti, quelle dei due artisti, che sul palco di Felicissima Sera ricevono l'applauso fragoroso del pubblico presente in studio. Al momento del verdetto i conduttori decidono che i cantanti sono pari in quanto ospiti dello show.

Il tour

L'idea del sodalizio arriva nei giorni del festival di Sanremo, quando Nek e Renga, ospiti della karmesse musicale, si incontrano e decidono di unire i loro repertori pianificando un tour tutto italiano, che inizierà il 2 luglio 2023 alla cavea dell'Auditorium Parco della musica di Roma, per poi proseguire con la data unica all'Arena di Verona (5 settembre), Milano (7 ottobre), Bari (12 ottobre), Napoli (11 ottobre), Brescia (7 settembre), Bologna (16 ottobre), Firenze (19 ottobre) e Torino. Tra l'altro, il 2023 segna i 40 anni di carriera di Francesco Renga, quale occasione migliore per festeggiare? RIcordiamo che il primo singolo del duo artistico, "L'infinito più o meno", è uscito a marzo 2023.